Общество

В МСХ объяснили запрет на ввоз скота и мяса из России

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:19 Фото: Zakon.kz
Глава Комитета ветеринарного контроля и надзора Казбек Ташимов 24 февраля 2026 года на брифинге прокомментировал введение временных ограничений на ввоз скота и мяса из ряда регионов России, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что недавно Казахстан ввел запрет на ввоз скота и мяса из ряда регионов России в целях недопущения завоза особо опасных заболеваний, и попросили пояснить, с какими именно заболеваниями это связано и были ли зафиксированы случаи.

"Касательно введения ограничений в приграничных районах с Российской Федерацией. Данные меры принимаются для недопущения заноса заболеваний на территорию Казахстана. Поэтому мы регулярно отслеживаем эпизоотическую ситуацию на сопредельных территориях и при необходимости принимаем соответствующие меры. В настоящее время эпизоотическая ситуация в Казахстане стабильная, и для ее поддержания нами были приняты соответствующие меры", – озвучил Казбек Ташимов.

Он также подтвердил, что были выявлены риски.

"Как вы сами знаете, на территориях сопредельных государств всегда присутствуют определенные риски. Поэтому это временная мера. После стабилизации ситуации данные ограничения будут сняты. Например, сейчас по пастереллезу мы ввели ограничения в связи с тем, что в России были зафиксированы случаи", – дополнил Казбек Ташимов.

Отвечая на вопрос о сроках снятия ограничений, он заявил, что решение будет зависеть от эпизоотической ситуации, и после проведения необходимых мероприятий, подтверждающих безопасность продукции и животных, запрет будет отменен.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал информацию о нелегальном экспорте мяса.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
