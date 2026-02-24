Кого в Казахстане наказывают за организацию "черного рынка" воды

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров 24 февраля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о принимаемых мерах по борьбе с организацией "черного рынка" воды, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в рамках борьбы с "черным рынком" воды Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с Генеральной прокуратурой утверждена отдельная дорожная карта.

"Мы уже фактически начали работу по ней. Сейчас мы выявляем потенциальные риски. В этой дорожной карте будут не только мониториться злостные водопользователи, которые нарушают закон, но и вододатели", – сказал Алдамжаров.

Он также назвал уже примененные меры взыскания.

"Это может быть и Казводхоз, и коммунальные предприятия, которые продают воду. В прошлом году были выявлены нарушения, были уволены руководители филиалов, к которым были применены дисциплинарные взыскания", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане усиливают борьбу с "черным рынком" воды.