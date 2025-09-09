Как Казахстан пытается бороться с "черным рынком" воды

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказал о принимаемых мерах по борьбе с дефицитом воды, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в вопросе формирования культуры бережного отношения к воде ведется системная работа.

"Разработаны методические рекомендации по экономии воды в быту, проведено аналитическое исследование по детальному анализу методов экономии воды, в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" проведен урок "Экономь воду – сохраняй будущее" для 2 млн школьников. В новом учебном году планируется охват студентов колледжей и вузов", – сказал Нуржигитов.

Он напомнил, что в целях искоренения "черного рынка" воды в июле 2024 года создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

"Численность сотрудников бассейновых водных инспекций увеличена с 98 до 241 единицы с открытием отделов в каждом областном центре. Расширены полномочия, упрощены проверочные процедуры и усилена административная ответственность за нарушения водного законодательства", – добавил министр.

