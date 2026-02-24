#Референдум-2026
Политика

Токаев обсудил подготовку к референдуму с председателем Центральной комиссии

Абдиров, Токаев, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:21 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 февраля 2026 года, принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму.

Также отмечено, что глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения открытости, законности и создания равных условий для всех граждан при проведении референдума.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:21
Когда казахстанцам объявят о результатах референдума

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:21
Что делать, если не обнаружили себя в списках голосования на референдуме: утвержден алгоритм

Ранее мы также рассказали, что во время проведения республиканского референдума запустят онлайн-сервис проверки регистрации граждан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
