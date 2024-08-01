В аэропорту Актау изменится режим работы

В международном аэропорту Актау в скором времени начнутся работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. В связи с этим режим работы воздушной гавани претерпит изменения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте, работы планируется проводить в сентябре, октябре 2024 года.

Аэропорт в эти месяцы будет работать по следующему регламенту:

С 1 сентября по 29 сентября 2024 года:

вторник, четверг, пятница, воскресенье – круглосуточно;

понедельник, среда, суббота – с 21:00 до 09:00 по времени Актау.

С 30 сентября по 20 октября 2024 года:

вторник, пятница – круглосуточно;

понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье – с 21:00 до 09:00 по времени Актау.

Ремонтные работы будут проводиться в дневное время с 09:00 до 21:00 по времени Актау.

Руководство аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к необходимым мероприятиям.

Не так давно министр транспорта Марат Карабаев потребовал навести порядок в аэропортах страны после многочисленных жалоб жителей. По его словам, именно аэропорты в Актау, Астаны и Актобе нуждаются в проверках.