События

Суд наложил крупный штраф на аэропорт в Казахстане

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:03 Фото: akorda.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области провел анализ рынка розничной реализации авиатоплива. Итоги – в материале Zakon.kz.

Так, согласно сообщению агентства за 23 февраля 2026 года, были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства – подпункта 4 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

В связи с этим в отношении АО "Международный аэропорт Туркестан" было начато расследование по факту возможного навязывания дополнительных обязательств, не связанных с предметом заключаемых договоров.

В ходе расследования установлено, что аэропорт, занимая доминирующее положение на рынке, взимал с предпринимателя, реализующего авиатопливо в розницу, сбор за право осуществлять деятельность на территории воздушной гавани.

В итоге специалисты сочли такие действия нарушением законодательства.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Туркестана компания привлечена к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. На АО "Международный аэропорт Туркестан" наложен штраф в размере 14,3 млн тенге".Пресс-служба АЗРК РК

Ранее сообщалось, что в аэропорту Караганды выявили карантинный трипс (вредитель цветочных, овощных культур закрытого грунта) в партии роз из Эквадора.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
