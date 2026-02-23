Суд наложил крупный штраф на аэропорт в Казахстане
Так, согласно сообщению агентства за 23 февраля 2026 года, были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства – подпункта 4 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.
В связи с этим в отношении АО "Международный аэропорт Туркестан" было начато расследование по факту возможного навязывания дополнительных обязательств, не связанных с предметом заключаемых договоров.
В ходе расследования установлено, что аэропорт, занимая доминирующее положение на рынке, взимал с предпринимателя, реализующего авиатопливо в розницу, сбор за право осуществлять деятельность на территории воздушной гавани.
В итоге специалисты сочли такие действия нарушением законодательства.
"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Туркестана компания привлечена к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. На АО "Международный аэропорт Туркестан" наложен штраф в размере 14,3 млн тенге".Пресс-служба АЗРК РК
