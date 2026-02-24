#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Курс доллара снизился на торгах 24 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,85 тенге, снизившись на 0,45 тенге.

Курс российского рубля составил 6,44 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72 тенге (+0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,5-498,9 тенге, евро – по 584,7-589,3 тенге, рубли – по 6,37-6,47.

Мировые цены на нефть растут на торгах 24 февраля.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,01%, до 71,12 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель выросли на 0,75%, до 66,81 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,33 тенге, евро – 586,7 тенге, рубля – 6,48 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
