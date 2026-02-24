Орех в легких и монета в желудке: врачи Актау обратились к родителям малышей

Врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы помогли двум малышам, попавшим в беду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на врача-эндоскописта Роллана Елеусинова, 21 февраля в больницу обратились родители с пятилетним ребенком, который за три дня до обращения проглотил монету номиналом 50 тенге.

"Они надеялись, что монета выйдет естественным путем, но на рентгене ее было отчетливо видно в желудке. Мы сразу же извлекли инородное тело", – рассказал врач.

Отмечается, что за день до этого в больницу привезли годовалого ребенка, у которого во время компьютерной томографии дыхательных путей нашли орех. По словам мамы, ребенок играл и случайно проглотил предмет. У него сразу же началась одышка. Малышу экстренно помогла бригада анестезиологов и медсестер, а также эндоскописты Роллан Елеусинов и Нуржигит Жансултан, которые сразу обнаружили инородное тело и удалили его.

"В последнее время участились случаи, когда дети попадают в больницу с инородными телами в бронхах. С чем это связано, трудно сказать, но мы обращаемся к родителям: будьте внимательнее к детям и следите, с чем они играют. При первых признаках одышки или затрудненного дыхания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", – подчеркнул Роллан Елеусинов.

Ранее сообщалось, что из желудка девушки извлекли 30-сантиметровый комок волос на юге Казахстана.