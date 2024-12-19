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События

Родители малышей жалуются на сильный холод в детсаду в Актау

холод в детсаду возмутил жителей Актау, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 23:17 Фото: freepik
Родители малышей в Актау жалуются на то, что малыши замерзают в государственном детсаду. Они укутывают детей в самую теплую одежду, сообщает Zakon.kz.

Обогреватели в данном детском саду не выключают ни на минуту, отмечает КТК. Как только потеплело в одной группе, его оперативно переносят в другую. От регулярного проветривания здесь попросту отказались, едва начались проблемы с отоплением. Вместо тоненьких пижам малышей кутают в самые теплые вещи.

"В январе, когда были морозы, здесь тоже было холодно. Мы и письменно подавали жалобу, и устно. Нам обещали, что все устранят. Год прошел, и опять наши дети мерзнут. Мы их укутываем в садик, как на улицу", – рассказала жительница Актау Махаббат Нурбаулиева.

Оказалось, что проблемы с теплом в государственном детсаду не первую зиму. И каждый раз новые причины, жалуются родители. Из-за холода дети регулярно простывают. В октябре на замену сетей потратили 11 млн тенге. Приобрели насос, чтобы увеличить давление в трубах. Однако, похоже, его мощности не хватало – и он просто сломался.

"Проблемы начались со 2 декабря. Давление тепла упало. Оказалось, в доме рядом с нашим садом кто-то установил задвижку. Приехали с обслуживающей компании, нашли и убрали ее". Заведующая детским садом "Карлыгаш" Мереке Мендибайкызы

Жалобы на отопление в Актау стали поступать практически с начала сезона. Чиновники говорят: мощностей не хватает, сети изношены. Сейчас ночами, например, температура опускается до минус 2. Особенно предприимчивые горожане решают проблему самостоятельно. Так, на верхних этажах стали устанавливать насосы. Как это произошло и в данном случае.

"Тепловое давление снижается по разным причинам. Одна из них заключается в том, что на верхних этажах жилых домов из-за отсутствия тепла устанавливаются дополнительные устройства. В результате снижается тепловая нагрузка, поступающая в детский сад. Для решения сегодня были приобретены дополнительные устройства". Начальник отдела образования акимата г. Актау Гани Курмангалиев

После жалоб от родителей в детском саду приобрели новый тепловой насос. Обещают, что группах потеплеет уже в ближайшие дни. Руководство очень надеется, что эта зима будет теплой, так как оборудование морозов может не выдержать.

Ранее сообщалось, зачем внедряют биометрию и собирают персональные данные в детских садах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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