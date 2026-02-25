#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Депутаты Мажилиса попросили спецслужбы проверить всех казахстанских чиновников из "списка Эпштейна"

депутат Асхат Рахимжанов, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 12:35 Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов 25 февраля 2026 года озвучил депутатский запрос генеральному прокурору Берику Асылову, председателю Комитета национальной безопасности Ермеку Сагимбаеву о гражданах Казахстана, упоминаемых в "файлах Эпштейна", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, замалчивание этой темы недопустимо.

"В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга – это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее восьми раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", – заявил Рахимжанов.

Депутат задается вопросом: "Зачем высокопоставленному казахстанскому чиновнику понадобилось инициировать и встречаться с Эпштейном? На какой территории проходили эти встречи? Не на том ли самом острове?"

"Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране. В контексте расследований данного скандала в международных публикациях также упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США, при до конца невыясненных обстоятельствах. Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшим устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", – продолжил депутат.

Он потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в "файлах Эпштейна", характер этих встреч, их цели. Кроме того, депутат просит сообщить:

1. Имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном на территории страны или за рубежом.

2. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе риски компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.

3. Сообщить Парламенту и обществу о результатах проверки, а также о мерах, принятых для недопущения подобных случаев в будущем.

О том, кто из известных казахстанцев засветился в файлах Эпштейна, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
