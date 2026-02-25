Депутаты Мажилиса попросили спецслужбы проверить всех казахстанских чиновников из "списка Эпштейна"
По его словам, замалчивание этой темы недопустимо.
"В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга – это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее восьми раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", – заявил Рахимжанов.
Депутат задается вопросом: "Зачем высокопоставленному казахстанскому чиновнику понадобилось инициировать и встречаться с Эпштейном? На какой территории проходили эти встречи? Не на том ли самом острове?"
"Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране. В контексте расследований данного скандала в международных публикациях также упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США, при до конца невыясненных обстоятельствах. Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшим устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", – продолжил депутат.
Он потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в "файлах Эпштейна", характер этих встреч, их цели. Кроме того, депутат просит сообщить:
1. Имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном на территории страны или за рубежом.
2. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе риски компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.
3. Сообщить Парламенту и обществу о результатах проверки, а также о мерах, принятых для недопущения подобных случаев в будущем.
