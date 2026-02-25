Могут ли в школах полностью запретить смартфоны, рассказал депутат

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты 25 февраля 2026 года прокомментировал предложение о полном запрете смартфонов в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в рамках законопроекта по вопросам статуса педагога и образования предлагается "распространение запрета на использование абонентского устройства сотовой связи не только в учебное время, но и во время перемен". Они поинтересовались, насколько это реально.

"Вы знаете, я не скрываю, и большинство исследований доказывает, что ребенок очень сильно отвлекается в учебное время. Поэтому даже в Казахстане многие ведущие школы – Bilim, Назарбаев Интеллектуальные школы и другие ведущие школы – они нашли, во-первых, мужество, во-вторых, волю, взяли и запретили использование смартфонов в школах. Я считаю, что это правильно. Учебный процесс – это учебный процесс", – сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, есть предложение о том, чтобы передать функцию по запрету, ограничению использования мобильных телефонов с уровня каждой школы на уровень министерства просвещения.

"В этом случае уже можно будет централизованно принять это решение. Потому что многие руководители школ нам говорят: "Мы бы с удовольствием это решение приняли, мы сами устали, но там есть много факторов, в том числе родители и прочее, поэтому не каждый находит в себе, скажем так, смелость принять такое решение". Поэтому мы предложили именно такую норму", – добавил депутат.

Будет принята норма или нет, по его словам, решать депутатам.

"Это пока только инициированный законопроект. Сегодня приняли в работу – будет создана рабочая группа, куда войдут депутаты, эксперты, родительское сообщество, НПО и прочие. Что будет принято – об этом говорить еще рано", – подчеркнул Аймагамбетов.

Парламентарий также заявил, что есть различные технические решения, которые позволяют оставлять ребенку смартфон при себе, но при этом успешно ограничивающие их использование. В том числе специальные чехлы.

"По оплате в школьных столовых – это очень хорошее и правильное замечание, потому что я знаю это не понаслышке, как родитель. В школе тоже такая проблема была, потому что мобильного телефона нет, а во многом оплата идет через мобильный телефон – я об этом, кстати, открыто поднимал вопрос, дал соответствующую поправку, чтобы были, условно, POS-терминалы, чтобы можно было оплатить и по-другому. То есть не обязательно через QR-код", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Поправка предлагается в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования", который внесен в Мажилис. Речь о статье 47 Закона РК "Об образовании", посвященной правам, обязанностям и ответственности обучающихся и воспитанников.