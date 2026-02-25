В Минэнерго намерены снизить зависимость от традиционных источников топлива

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов презентовал в Мажилисе 25 февраля 2026 года проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития альтернативных источников энергии", передает корреспондент Zakon.kz.

Есимханов отметил, что целью законопроекта является формирование комплексной и устойчивой системы правового регулирования развития альтернативной энергетики, включая внедрение новых технологий, повышение надежности энергосистемы и создание условий для привлечения инвестиций.

"Реализация законопроекта направлена на диверсификацию энергетического баланса, снижение зависимости от традиционных источников топлива и выполнение международных обязательств Казахстана в сфере климатической политики и декарбонизации", – заявил он.

Законопроект предусматривает расширение регулирования в отношении альтернативных источников энергии, включая атомную и водородную энергетику, развитие систем накопления энергии, совершенствование механизмов функционирования объектов возобновляемых источников энергии, а также формирование основ регулирования тепловой энергии, производимой с применением альтернативных технологий.

"Законопроект вводит новую модель регулирования систем накопления энергии, предусматривая отбор проектов через аукционы на рынке мощности... Системы накопления энергии рассматриваются как ключевой инструмент балансировки энергосистемы, повышения ее устойчивости и интеграции возобновляемых источников энергии. Использование систем накопления энергии обеспечивает возможность выдачи электроэнергии в пиковые часы, снижает необходимость импорта электроэнергии из России, повышает надежность энергоснабжения и не приводит к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей, создавая при этом положительный экономический эффект для энергосистемы в целом", – подчеркнул вице-министр.

Проект закона также совершенствует механизм B2B контрактов для объектов возобновляемых источников энергии с целью защиты инвесторов в случае расторжения договоров с потребителями. Данный механизм обеспечивает баланс интересов государства, потребителей и инвесторов, создавая защитный инструмент для объектов ВИЭ и стимулируя устойчивое развитие сегмента B2B на рыночных принципах.

Законопроект также расширяет сферу правового регулирования альтернативной энергетики за счет производства тепловой энергии.

"Ранее законодательство в основном регулировало электрическую энергию, тогда как потенциал альтернативных источников тепла был недостаточно охвачен. Проект закона предусматривает обязанность энергопроизводящих организаций учитывать возможность внедрения технологий на основе возобновляемых источников энергии, использование низкопотенциального тепла, снижение удельных расходов топлива, интеграцию новых источников тепловой энергии и подключение тепловых насосов при наличии технической возможности", – резюмировал Сунгат Есимханов.

19 февраля 2026 года Сенат ратифицировал закон о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии между Казахстаном и Китаем.