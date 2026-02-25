Четыре региона Казахстана находятся в зоне риска паводков

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов 25 февраля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал, какие регионы находятся в зоне риска паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что, по данным "Казгидромета", в зоне риска находятся Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области. В первой декаде марта ведомство представит уточненный прогноз, по итогам которого будет скорректирован режим работы водохранилищ.

Журналисты уточнили, достигнуты ли договоренности с соседними государствами о синхронном сбросе воды, чтобы избежать повторения ситуации, когда подтопления произошли из-за действий сопредельных стран.

"Да, такие договоренности есть. Вы знаете, в 2024 году у нас паводки шли в основном со стороны России. В 2025 году, год назад, создали рабочую группу, и в ее рамках все режимы работы водохранилищ, которые находятся на территории РК и РФ, согласовываются данной рабочей группой, и все происходит согласованно. По крайней мере, таких паводков, как в 2024 году, не будет", – дополнил Ерболат Ибрайханов.

