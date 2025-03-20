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Общество

Весенние паводки-2025: какие регионы Казахстана находятся в красной зоне

Паводки в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 13:39 Фото: МЧС
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 20 марта 2025 года в Сенате рассказал, какие регионы Казахстана находятся в красной зоне и рискуют быть подтопленными талыми водами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он констатировал, что в западных регионах страны произошли краткосрочные подтопления трасс республиканского и областного значения. Также наблюдались незначительные подтопления в населенных пунктах талыми водами.

"В этом году мы ввели в промышленную эксплуатацию систему прогнозирования "Таскын". Информацию мы передаем в местные исполнительные органы. Все области были поделены на три зоны. Красная зона – это там, где будут большие риски подтопления. В эту зону вошли у нас Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Восемь регионов вошли в зону со средним риском. Южные регионы вошли в зону, в которой мы не видим, что там будут подтопления", – сказал Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошел перелив воды на участке республиканской автодороги.

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Бауыржан Муканов
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