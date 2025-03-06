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Общество

В Минводы высказались о рисках паводков в Астане

вода, паводки, Министерство водных ресурсов и ирригации РК , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:56 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров в кулуарах конференции в Астане 6 марта 2025 года рассказал, есть ли риск паводков в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько реальны риски паводков в Астане. 

"Хочу сказать, что жителям Астаны ничего не угрожает, паводковый период на постоянном контроле министерства. Контррегулятор сейчас ведет работы. Он готов не только принять паводковую воду, но и безопасно ее пропустить через город, поэтому никаких переживаний. Никаких паводков в Астане не ожидается", – заверил Нурлан Алдамжаров.

14 февраля 2025 года заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Мадияр Мурзагельдиев рассказал о потенциальных паводковых угрозах в столице. По данным главы городского ДЧС, в столице 18 паводкоопасных участков. 

Мадина Мамырханова
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