В Минводы высказались о рисках паводков в Астане

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров в кулуарах конференции в Астане 6 марта 2025 года рассказал, есть ли риск паводков в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько реальны риски паводков в Астане. "Хочу сказать, что жителям Астаны ничего не угрожает, паводковый период на постоянном контроле министерства. Контррегулятор сейчас ведет работы. Он готов не только принять паводковую воду, но и безопасно ее пропустить через город, поэтому никаких переживаний. Никаких паводков в Астане не ожидается", – заверил Нурлан Алдамжаров. 14 февраля 2025 года заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Мадияр Мурзагельдиев рассказал о потенциальных паводковых угрозах в столице. По данным главы городского ДЧС, в столице 18 паводкоопасных участков.

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