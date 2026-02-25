Сильные морозы до -40°С и снегопады вновь ударят по Казахстану

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 26 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные морозы до -40°С.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. В центре и на юго-востоке республики ночью ожидается снег, в дневные часы – осадки (дождь, снег). В южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, временами сильные, прогнозируются гололед, метель", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике ожидается туман, в центре, на юго-востоке, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, временами порывы 25-28 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что 17-градусные морозы ударят на юге Казахстана. Подробнее о прогнозе на 26-28 февраля 2026 года можете узнать здесь.