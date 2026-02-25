#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Сильные морозы до -40°С и снегопады вновь ударят по Казахстану

Терренкур, парк в Алматы, зима, снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 26 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные морозы до -40°С.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. В центре и на юго-востоке республики ночью ожидается снег, в дневные часы – осадки (дождь, снег). В южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, временами сильные, прогнозируются гололед, метель", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике ожидается туман, в центре, на юго-востоке, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, временами порывы 25-28 м/с.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 18:01
Сильный снег и морозы до -9°С обрушатся на Алматы, а чего ждать от погоды Астане и Шымкенту 26-28 февраля

Ранее синоптики сообщили, что 17-градусные морозы ударят на юге Казахстана. Подробнее о прогнозе на 26-28 февраля 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Школьников Астаны отправили на "дистанционку"
21:01, 25 февраля 2026
Школьников Астаны отправили на "дистанционку"
Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане
17:21, 05 февраля 2026
Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане
Сильные снегопады и мороз: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 15 февраля
16:37, 14 февраля 2026
Сильные снегопады и мороз: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 15 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: