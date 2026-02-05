Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 6 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ожидаются:

сильный мороз – ночью на северо-востоке Мангистауской области;

– ночью на северо-востоке Мангистауской области; временами ветер 30 м/с и более – на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на горных перевалах Туркестанской области, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетысу.

"С прохождением активного южного циклона и атмосферных фронтальных систем на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода – пройдут осадки, на северо-западе, севере, в центре, на юге – сильные осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе и юго-западе республики под влиянием отрога антициклона.

