#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Общество

Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане

зима, снег, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:21 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 6 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ожидаются:

  • сильный мороз – ночью на северо-востоке Мангистауской области;
  • временами ветер 30 м/с и более – на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на горных перевалах Туркестанской области, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетысу.
"С прохождением активного южного циклона и атмосферных фронтальных систем на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода – пройдут осадки, на северо-западе, севере, в центре, на юге – сильные осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе и юго-западе республики под влиянием отрога антициклона.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:21
От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 6-8 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ливни, снегопад и очень сильный ветер: прогноз непогоды в Казахстане на 6 ноября
18:04, 05 ноября 2024
Ливни, снегопад и очень сильный ветер: прогноз непогоды в Казахстане на 6 ноября
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Казахстане 30 января
17:50, 29 января 2026
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Казахстане 30 января
Циклон накроет почти весь Казахстан: синоптики предупредили о погоде 4 января
15:57, 03 января 2026
Циклон накроет почти весь Казахстан: синоптики предупредили о погоде 4 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: