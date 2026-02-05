Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 6 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", ожидаются:
- сильный мороз – ночью на северо-востоке Мангистауской области;
- временами ветер 30 м/с и более – на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на горных перевалах Туркестанской области, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетысу.
"С прохождением активного южного циклона и атмосферных фронтальных систем на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода – пройдут осадки, на северо-западе, севере, в центре, на юге – сильные осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления", – уточнили синоптики.
Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе и юго-западе республики под влиянием отрога антициклона.
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 6-8 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.
