Общество

Сильные снегопады и мороз: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 15 февраля

скамейка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 16:37 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 15 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается морозная погода без осадков.

"Лишь на западе, юге, юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, ожидается гололед, в горных районах юго-востока страны прогнозируется сильный снег", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике ожидаются туман и усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 16:37
Потепление и сильные осадки обрушатся на Казахстан 14-16 февраля

Ранее синоптики рассказали, что Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна. Подробнее о прогнозе на 15-17 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
