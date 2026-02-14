Сильные снегопады и мороз: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 15 февраля

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 15 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается морозная погода без осадков.

"Лишь на западе, юге, юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, ожидается гололед, в горных районах юго-востока страны прогнозируется сильный снег", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике ожидаются туман и усиление ветра.

