Сильный снег и морозы до -9°С обрушатся на Алматы, а чего ждать от погоды Астане и Шымкенту 26-28 февраля

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня в Астане ожидаются сильные морозы до -29°С, на Алматы обрушатся сильный снег и похолодание до -9°С, а в Шымкенте – дожди. Об этом говорится в прогнозе на 26-28 февраля 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 26 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -17-19°С.

27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°С, днем -18-20°С.

28 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -27-29°С, днем -15-17°С. Прогноз погоды по Алматы 26 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (ледяной дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

27 февраля: облачно, снег, временами сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С, днем с дальнейшим понижением.

28 февраля: облачно, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 26 февраля: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С. Материал по теме Весна отменяется: снег и морозы вернули Алматы в зиму Ранее синоптики сообщили, что 17-градусные морозы ударят на юге Казахстана. Подробнее о прогнозе на 26-28 февраля 2026 года можете узнать здесь.

