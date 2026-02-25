В Актобе суд освободил женщину, обвиняемую в убийстве мужа

В Актобе суд признал женщину виновной в убийстве супруга, установив, что смертельное ранение было нанесено в состоянии аффекта на фоне систематического насилия. Ей назначили полтора года лишения свободы, но по амнистии освободили в зале суда, передает Zakon.kz.

Как пишет портал "Диапазон", 24 февраля в специализированном суде вынесли приговор. Судья Сейтжапаров признал Ксению Седову виновной в "убийстве, совершенном в состоянии аффекта" и назначил наказание в 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Но тут же постановил амнистировать ее и выпустить из-под стражи.

Также он обязал Ксению выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов тенге за моральный ущерб. Судья Сейтжапаров после оглашения приговора объяснил, что Ксения Седова в момент преступления находилась в сильном душевном волнении из-за систематического противоправного и аморального поведения мужа.

"У нее возникло сильное душевное волнение, вызванное длительной психотравмирующей ситуацией, которая стала следствием систематического противоправного и аморального поведения супруга с применением насилия в отношении нее, в отношении семьи. "Убийство, совершенное в состоянии аффекта", относится к категории преступлений средней тяжести. По нему предусматривается альтернативное наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Она сама признала вину в убийстве в состоянии аффекта. В связи с актом об амнистии она подлежит освобождению от назначенного наказания", – разъяснил судья Сейтжапаров.

После оглашения Ксения Седова вышла из-под стражи, она не смогла сдержать слез, обнимала и благодарила своего адвоката Адлета Избасара. Ксения рассказала журналистам, как жила все эти месяцы, пока доказывала свою невиновность в умышленном убийстве.

"Я убедилась еще раз в том, что правосудие у нас действительно справедливое, под стражей я сначала провела три месяца, потом мое дело переквалифицировали на убийство в состоянии аффекта и выпустили с актом амнистии. А через два месяца меня снова взяли под стражу, безосновательно. С октября 2025 года и по день приговора я провела в следственном изоляторе. Я очень тосковала по дочери, многое осмыслила о том, что сделала. Конечно, не хотелось бы, чтобы это все произошло, чтобы здесь оказаться. Но вот так сложилась жизнь. И если смогут его родственники меня простить, пусть простят, потому что я не собиралась его убивать. Несмотря на все испытания за два года, я пыталась сохранить семью. Я надеялась, что у нас будет семья как у обычных людей, но, к сожалению, такая вот ситуация получилась", – рассказала после приговора Ксения Седова.

Семейная трагедия, закончившаяся смертью 33-летнего мужчины, случилась в апреле 2025 года в Актобе. Следствие установило, что Ксения Седова в ходе ссоры нанесла смертельное ранение ножом своему супругу. После случившегося на нее возбудили уголовное дело и взяли под стражу.

Дело до судебных разбирательств не дошло, Ксения попала под амнистию по статье "убийство, совершенное в состоянии аффекта" и ее освободили. Однако позже следствие возобновили, а Ксению снова взяли под стражу. На этот раз прокуратура предъявила ей обвинение в умышленном убийстве и дело передали в Специализированный суд по уголовным делам. Ксения в суде продолжала уверять, что у нее не было умысла убивать своего мужа, она не отдавала отчет своим действиям, так как постоянно подвергалась издевательствам с его стороны.

