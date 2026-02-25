Годами вне закона: застройщики Астаны оставляли дома без коммуникаций

Прокуроры Астаны выявили массовые нарушения со стороны застройщиков, которые вопреки закону "О жилищных отношениях" годами не передавали наружные инженерные сети в коммунальную собственность, передает Zakon.kz.

Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа. По их данным, согласно нормам, девелоперы обязаны безвозмездно передать коммуникации городу в течение шести месяцев после регистрации объекта, однако значительная часть компаний игнорировала это требование.

Отсутствие законного балансодержателя приводило к серьезным перебоям в подаче воды, тепла и электроэнергии, так как сети не проходили своевременное техобслуживание, а коммунальные службы не могли оперативно устранять аварии.

"Это вызвало рост обращений граждан в коммунальные службы и органы местного самоуправления, а отсутствие надлежащего балансодержателя инженерных сетей препятствовало их своевременному техническому обслуживанию и проведению ремонтных работ". Прокуратура города Астаны

В итоге по акту прокурорского надзора сети 46 многоквартирных домов переданы в коммунальную собственность и поставлены на баланс профильных служб. Это позволило наладить их обслуживание, снизить аварийность и сократить внеплановые отключения.

Ранее прокуратура вскрыла опасные нарушения в автобусных парках Алматы.