Более 260 застройщиков в Казахстане возводят дома без разрешений

Аналитики посчитали, что больше всего страдают от недобросовестных застройщиков жители Астаны, Алматы и Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Energyprom.kz отмечают, что по Казахстану 264 застройщика осуществляют строительство зданий без разрешения на привлечение средств дольщиков.

Из 293 проблемных объектов сразу 136 приходится только на столицу.

К примеру, исторически именно в Астане проблемы с обманутыми дольщиками переходили все границы разумного. По сообщению столичного акимата, за счет государственных средств было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев.

Также в конце 2023 года "Казахстанская Жилищная Компания" (КЖК) опубликовала исследование, в котором отмечается, что по состоянию на август 2023 года доля "серого" рынка долевого строительства в стране составила 68% (397 из 586 обследованных объектов).

Это все те объекты, которые привлекают средства дольщиков незаконно.

К проблемным городам относятся Караганда, Кокшетау, Семей, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Кызылорда, Талдыкорган, Туркестан, Актау и Актобе.

Помимо обмана граждан, актуальна и проблема некачественного строительства.

Фото: energyprom.kz

Как говорится в отчете, за 2023 год только в Алматы выявлено более 1 тыс. нарушений и выдано 634 предписания на устранение допущенных нарушений.

За некачественные строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль – 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев.

26 января 2024 года Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с заявлением к жителям города. Как оказалось, в ведомстве обновили список жилых комплексов, которые не рекомендуют рассматривать для покупки. Подробно можно ознакомиться по ссылке.