Общество

Иностранная пара оказалась в суде из-за работодателя в Жамбылской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:12 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области суд оштрафовал иностранную пару за незаконную работу на пастбищах. Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе суда, передает Zakon.kz.

Установлено, что иностранцы, прибывшие в Казахстан в сентябре 2025 года, неофициально работали в одном из местных крестьянских хозяйств. Глава крестьянского хозяйства нанял их для выпаса скота, выплачивая ежемесячно по 120 тысяч тенге, однако разрешительные документы на трудоустройство оформлены не были.

"В своих объяснительных иностранные граждане утверждали, что не раз напоминали главе крестьянского хозяйства о необходимости законной регистрации", – рассказали подробности дела в пресс-службе суда.

В итоге суд признал супругов виновными и с учетом обстоятельств дела каждому из них назначен штраф в размере 25 МРП (около 108 тысяч тенге). Постановления суда уже вступили в законную силу.

Ранее семью с гражданством Германии задержали в аэропорту Астаны и оштрафовали на 1,5 млн тенге.

