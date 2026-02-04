#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
События

Семью с гражданством Германии задержали в аэропорту Астаны и оштрафовали на 1,5 млн

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:36 Фото: Zakon.kz
В январе 2026 года за нарушение миграционного законодательства Казахстана к ответственности привлекли 193 иностранца. Такую статистику предоставили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте.

Согласно данным ведомства, по решению суда 61 иностранец выдворен за пределы страны. Кроме того, выявлены 23 лица с двойным гражданством, по которым приняты соответствующие меры.

К примеру, при регистрации на рейс "Астана – Франкфурт" в международном аэропорту Астаны сотрудники линейного отдела полиции обнаружили семью из пяти человек, имеющую гражданство Казахстана и Германии.

По факту нарушения законодательства о гражданстве в отношении каждого из них были составлены административные протоколы.

"Решением Специализированного административного суда Астаны правонарушители признаны виновными и привлечены к ответственности в виде штрафа 302 750 тенге каждый".Пресс-служба ДП на транспорте

Сотрудники ДП на транспорте напоминают:

"Наличие двойного гражданства в Казахстане запрещено и влечет штраф до 200 МРП либо административное выдворение, а также является основанием для утраты гражданства Казахстана".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:36
Токаев потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета

Немного ранее мы публиковали напоминание о том, что делать после отказа в выдаче вида на жительство (ВНЖ) в Казахстане и когда можно подать документы повторно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
14:53, Сегодня
Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
Иностранцам, желающим получить гражданство Казахстана, напомнили важные детали про тестирование
17:01, 03 февраля 2026
Иностранцам, желающим получить гражданство Казахстана, напомнили важные детали про тестирование
Из Астаны депортировали африканцев
16:40, 26 апреля 2024
Из Астаны депортировали африканцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: