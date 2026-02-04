Семью с гражданством Германии задержали в аэропорту Астаны и оштрафовали на 1,5 млн

В январе 2026 года за нарушение миграционного законодательства Казахстана к ответственности привлекли 193 иностранца. Такую статистику предоставили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте.

Согласно данным ведомства, по решению суда 61 иностранец выдворен за пределы страны. Кроме того, выявлены 23 лица с двойным гражданством, по которым приняты соответствующие меры.

К примеру, при регистрации на рейс "Астана – Франкфурт" в международном аэропорту Астаны сотрудники линейного отдела полиции обнаружили семью из пяти человек, имеющую гражданство Казахстана и Германии.

По факту нарушения законодательства о гражданстве в отношении каждого из них были составлены административные протоколы.

"Решением Специализированного административного суда Астаны правонарушители признаны виновными и привлечены к ответственности в виде штрафа 302 750 тенге каждый". Пресс-служба ДП на транспорте

Сотрудники ДП на транспорте напоминают:

"Наличие двойного гражданства в Казахстане запрещено и влечет штраф до 200 МРП либо административное выдворение, а также является основанием для утраты гражданства Казахстана".

