Происшествия

Золотые украшения на 9 млн тенге похитили из магазина в Кентау

Золото кража магазин, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 20:33 Фото: freepik
В Кентау из ювелирного магазина похитили золотые украшения на 9 млн тенге. Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и другие улики, что позволило выйти на след подозреваемого в краже. В результате правоохранители задержали в качестве подозреваемого ранее судимого местного жителя.

При обыске изъяты часть похищенных денег и иные вещественные доказательства.

"Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Сотрудники полиции продолжают необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.


Ранее сообщалось, что в Туркестанской области парень ограбил собственную бабушку, забрал из ее сбережений 3 млн тенге и золотые украшения.

Канат Болысбек
