Происшествия

Судебного пристава избила группа нарушителей прямо в суде Шымкента

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 19:46 Фото: pexels
В Шымкенте судебный пристав пострадал во время исполнения служебных обязанностей: его избила группа нарушителей прямо в здании суда. Об этом 18 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе суда, передает Zakon.kz.

По данным суда, инцидент произошел 26 августа 2025 года около 14:30 в здании Межрайонного суда по уголовным делам Шымкента на ул. Тыныбаева.

Подсудимый пришел в суд вместе со знакомыми для участия в заседании, однако судебный пристав разъяснил им, что в зал их допустить нельзя. Несмотря на это, группа незаконно проникла в здание через дверцу для людей с инвалидностью.

В это время судебный пристав, находившийся при исполнении служебных обязанностей, попытался их остановить.

"Однако они не подчинились его законным требованиям и с целью пройти в зал судебного заседания нанесли ему удары. После этого они силой вывели потерпевшего из здания суда на прилегающую территорию и, действуя группой лиц, причинили ему телесные повреждения. В то же время подсудимый Е. отдельно вышел из здания суда и увидел, что его знакомые избивают потерпевшего. Далее он подошел к ним и, увидев потерпевшего сзади, ударил его кулаком по лицу", – сообщили детали инцидента в пресс-службе суда.

С учетом непризнания вины и судимости суд признал злоумышленника виновным по статье об угрозе и насильственных действиях в отношении представителя власти и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте конфликт на дороге перерос в настоящую битву.

Канат Болысбек
