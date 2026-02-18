Судебного пристава избила группа нарушителей прямо в суде Шымкента
По данным суда, инцидент произошел 26 августа 2025 года около 14:30 в здании Межрайонного суда по уголовным делам Шымкента на ул. Тыныбаева.
Подсудимый пришел в суд вместе со знакомыми для участия в заседании, однако судебный пристав разъяснил им, что в зал их допустить нельзя. Несмотря на это, группа незаконно проникла в здание через дверцу для людей с инвалидностью.
В это время судебный пристав, находившийся при исполнении служебных обязанностей, попытался их остановить.
"Однако они не подчинились его законным требованиям и с целью пройти в зал судебного заседания нанесли ему удары. После этого они силой вывели потерпевшего из здания суда на прилегающую территорию и, действуя группой лиц, причинили ему телесные повреждения. В то же время подсудимый Е. отдельно вышел из здания суда и увидел, что его знакомые избивают потерпевшего. Далее он подошел к ним и, увидев потерпевшего сзади, ударил его кулаком по лицу", – сообщили детали инцидента в пресс-службе суда.
С учетом непризнания вины и судимости суд признал злоумышленника виновным по статье об угрозе и насильственных действиях в отношении представителя власти и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
