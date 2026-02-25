#Референдум-2026
Общество

Школьников Астаны отправили на "дистанционку"

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 21:01 Фото: pexels
В Астане 26 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата.

"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 26 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – рассказали в городской администрации.

Ранее синоптики сообщили, что 17-градусные морозы ударят на юге Казахстана. Подробнее о прогнозе на 26-28 февраля 2026 года можете узнать здесь.

