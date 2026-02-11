Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 11 февраля

Фото: unsplash

В Астане 11 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. "В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, гололед и дальнейшее понижение температуры воздуха ) 11 февраля 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – рассказали в городской администрации. Утром на дистанционный формат обучения в Астане были переведены учащиеся 0-6 классов первой смены.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: