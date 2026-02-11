#Казахстан в сравнении
Общество

Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 11 февраля

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 10:56 Фото: unsplash
В Астане 11 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, гололед и дальнейшее понижение температуры воздуха ) 11 февраля 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – рассказали в городской администрации.

Утром на дистанционный формат обучения в Астане были переведены учащиеся 0-6 классов первой смены.

Канат Болысбек
