События

Еще одну строительную компанию в Алматы лишили лицензии за нарушения

стройка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 14:53 Фото: акимат Алматы
29 октября 2025 года Управление градостроительного контроля Алматы сообщило об очередной компании, лишенной строительной лицензии, сообщает Zakon.kz.

Это ТОО "СК 7 строй".

"Подрядчик осуществлял работы сразу по нескольким городским объектам, в частности, строительство пристройки к зданию к КГУ "Общеобразовательная школа №112" и объекты благоустройства в Ауэзовском районе. По всем объектам проведены внеплановые проверки, по результатам которых выявлены нарушения в части отклонения от проектных решений при производстве строительно-монтажных работ и несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства", – сказано в распространенном сообщении.

В результате в отношении подрядной организации ТОО "СК 7 Строй" приняты административные меры с лишением лицензии на осуществление строительной деятельности.

21 октября 2025 года стало известно о лишении лицензии строительной компании ТОО "AsiaMax".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
