Скандал в Алматы: дело об изнасиловании девочки ВИЧ-инфицированным переквалифицировали в суде

В Алматы изнасилованию подверглась 13-летняя девочка. В суде дело переквалифицировали, вмешались правозащитники и детский омбудсмен, сообщает Zakon.kz.

Правозащитница Ляззат Ракишева в Instagram сообщила, что 1 сентября 2025 года в Алматы изнасиловали 13-летнюю девочку.

"Совершил преступление друг отца. Родители в разводе. На момент совершения преступления мама, врач, после корпоратива села за руль в нетрезвом состоянии. И ее осудили, находилась в колонии минимальной безопасности. Но ее никто не оповестил, что совершено преступление, началось следствие, суды. Ни один орган не поставил ее в известность. Она узнала два дня назад, через 6 месяцев после совершения преступления. За эти 6 месяцев девочку окружили родственники, адвокаты преступника и отец сам. Они переубедили ее, внушили, что из-за нее это случилось, по ее вине..." – пишет правозащитница.

По ее словам, за эти полгода ребенку не оказывалась психологическая помощь. Она полностью изменила показания в суде.

"Есть печатный текст от адвоката, который не соответствует действительности. Есть оставшиеся фото и аудио, где проводилась беседа со стороны отца, родственников преступника и их адвоката... ... Мама и ребенок без какой-либо психологической и юридической помощи! Беззащитны! Преступник ВИЧ-инфицированный! Прошу помочь! Девочку сломали и переманили на свою сторону преступники!" – заявила Ракишева.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

"В декабре 2025 года следствием дело передано в суд по статье, предусматривающей пожизненное заключение. В рамках рассмотрения в суде дело было переквалифицировано, в связи с чем обратились в прокуратуру. Мы на связи с МВД, с мамой и Ляззат Ракишевой. Девочка в безопасности, в учреждении. Центр психологической поддержки пригласил маму с девочкой, они на связи", – сообщила она.

