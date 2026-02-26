#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Скандал в Алматы: дело об изнасиловании девочки ВИЧ-инфицированным переквалифицировали в суде

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 09:26 Фото: freepik
В Алматы изнасилованию подверглась 13-летняя девочка. В суде дело переквалифицировали, вмешались правозащитники и детский омбудсмен, сообщает Zakon.kz.

Правозащитница Ляззат Ракишева в Instagram сообщила, что 1 сентября 2025 года в Алматы изнасиловали 13-летнюю девочку.

"Совершил преступление друг отца. Родители в разводе. На момент совершения преступления мама, врач, после корпоратива села за руль в нетрезвом состоянии. И ее осудили, находилась в колонии минимальной безопасности. Но ее никто не оповестил, что совершено преступление, началось следствие, суды. Ни один орган не поставил ее в известность. Она узнала два дня назад, через 6 месяцев после совершения преступления. За эти 6 месяцев девочку окружили родственники, адвокаты преступника и отец сам. Они переубедили ее, внушили, что из-за нее это случилось, по ее вине..." – пишет правозащитница.

По ее словам, за эти полгода ребенку не оказывалась психологическая помощь. Она полностью изменила показания в суде.

"Есть печатный текст от адвоката, который не соответствует действительности. Есть оставшиеся фото и аудио, где проводилась беседа со стороны отца, родственников преступника и их адвоката... ... Мама и ребенок без какой-либо психологической и юридической помощи! Беззащитны! Преступник ВИЧ-инфицированный! Прошу помочь! Девочку сломали и переманили на свою сторону преступники!" – заявила Ракишева.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

"В декабре 2025 года следствием дело передано в суд по статье, предусматривающей пожизненное заключение. В рамках рассмотрения в суде дело было переквалифицировано, в связи с чем обратились в прокуратуру. Мы на связи с МВД, с мамой и Ляззат Ракишевой. Девочка в безопасности, в учреждении. Центр психологической поддержки пригласил маму с девочкой, они на связи", – сообщила она.

24 февраля в Туркестанской области вынесли приговор пенсионеру, который насиловал несовершеннолетнюю родственницу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кто отвечает за упавшие сосульки в Алматы
15:49, Сегодня
Кто отвечает за упавшие сосульки в Алматы
Обещал купить мороженое: в Уральске судят мужчину за изнасилование пятилетней девочки
18:49, 28 ноября 2025
Обещал купить мороженое: в Уральске судят мужчину за изнасилование пятилетней девочки
В ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании девочки-подростка
07:07, 04 июля 2023
В ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании девочки-подростка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: