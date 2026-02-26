К пассажирам аэропорта Астаны обратились с предупреждением о некоторых рейсах

С 15 апреля по 31 мая 2026 года аэропорт Астаны меняет график работы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания Air Astana 26 февраля рассказала, каких рейсов коснутся изменения, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, будут временные изменения в расписании рейсов.

"Изменения коснутся регулярных рейсов из Астаны в Алматы, Костанай, Усть-Каменогорск, Атырау и Актобе, а также из Астаны в Сеул, Франкфурт, Пекин, Ташкент, Дубай, Фукуок, Нячанг и Стамбул. Авиакомпания уведомляет пассажиров, чьи рейсы затронуты корректировками, через контактные данные, указанные при бронировании", – сообщили в Air Astana.

Уточнить актуальный статус рейса можно в Центре бронирования и информации: help.airastana.com, +7 727 244 4477, +7 702 702 4477, +7 727 244 4478 (в случае задержки или отмены рейсов), +7 702 702 0074 (WhatsApp), Online чат: airastana.com.

В аэропорту Астаны ранее сообщили, что в указанный период взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10:00 до 18:00. Работы носят плановый характер.