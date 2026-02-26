#Референдум-2026
Общество

Приятную новость объявили жителям Алматы, у которых есть лошади, коровы и свиньи

лошадь, человек, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:01 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы бесплатно вакцинируют сельскохозяйственных животных. Такой приятной новостью 26 февраля 2026 года поделились в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в КГП на ПХВ "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций Алматы, в городе начались ежегодные ветеринарные профилактические и диагностические мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического благополучия и защиту здоровья населения.

В рамках плана на первый квартал 2026 года предусмотрена вакцинация сельскохозяйственных животных против особо опасных заболеваний.

Против ящура планируется привить:

  • 1760 голов крупного рогатого скота,
  • 1230 голов мелкого рогатого скота,
  • 120 свиней,

Вакцинация против сибирской язвы охватит:

  • 120 свиней,
  • 14 верблюдов,
  • 26 однокопытных,

Против эмфизематозного карбункула планируется привить:

  • 1120 голов КРС,

Против нодулярного дерматита:

  • 1420 голов КРС.

Также сообщается, что в плане вакцинации – аллергические исследования на туберкулез у 1000 голов КРС и 14 верблюдов. В рамках диагностических мероприятий запланирован забор крови на бруцеллез у 350 голов КРС, 150 голов МРС и 200 лошадей.

"Все противоэпизоотические мероприятия, включая вакцинацию и диагностические исследования, проводятся бесплатно для владельцев сельскохозяйственных животных в рамках государственного заказа. Ветеринарная служба просит владельцев оказывать содействие специалистам при проведении вакцинации и забора крови, своевременно сообщать о полученном приплоде, обеспечивать обязательную идентификацию животных и актуализировать данные в системе. Важно не допускать распространения заболеваний и незамедлительно информировать о случаях болезни или падежа".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что для проверки зарегистрированных животных, постановки на учет приплода, снятия с учета для личного потребления, корректировки данных, а также проверки информации о вакцинации и диагностических исследованиях необходимо скачать мобильное приложение Tort Tulik.

По вопросам вакцинации и проведения диагностических мероприятий жители могут обратиться к ветеринарным специалистам по районам:

  • Алатауский район, Арысбеков Еркин +7 708 753 1783,
  • Ауэзовский район, Айтбаев Сабит +7 747 804 6740,
  • Бостандыкский район, Маткаримов Сабит +7 708 832 8865,
  • Жетысуский район, Умбетаев Сарсенбек +7 776 052 3563,
  • Медеуский район, Мынжасаров Сабит +7 777 369 5976,
  • Наурызбайский район, Калиев Марат +7 707 515 7707,
  • Турксибский район, Каримов Жомарт +7 707 386 0692.

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:01
В Алматы владельцам домашних животных сообщили хорошую новость

Ранее сообщалось, что в Алматы набирают популярность комфортные зоогостиницы. Подробнее об этом – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
