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Общество

В Алматы владельцам домашних животных сообщили хорошую новость

кошка, собака, питомцы, Алматы, чипирование , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 21:36 Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы 16 июля сообщили, что в мегаполисе стартовала программа бесплатного чипирования домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В акимате отметили, уникальная возможность бесплатно чипировать собак и кошек реализуется с 15 июля по декабрь 2025 года.


"Услуга доступна всем жителям города. Планируется чипировать около 15 тыс. животных", – говорится в сообщении. 

Где пройти чипирование

Ветклиники (запись через WhatsApp):

  • Mastino: ул. Есенберлина, 217 – +7 707 327 44 88;
  • Allvet: ул. Толе би, 279Б – +7 747 438 38 87;
  • Taugul Vet Boutique: мкр. Таугуль-1, д.47 – +7 707 541 30 38;
  • "Айболит": пр. Абая, 26 – +7 708 972 02 07;
  • Dog Premium (Зимняя): ул. Зимняя, 1Б – +7 707 277 56 19
  • Dog Premium (Грибоедова): ул. Грибоедова, 105 – +7 707 339 33 28;
  • Vet Elite: ул. Кудерина, 6/2 – +7 778 241 89 82;
  • Banzai: ул. Сейдимбека, 26А – +7 707 327 01 01.

Также чипирование будет организовано в ходе подворных обходов ветеринарных специалистов. Заявки принимают по WhatsApp: +7 707 968 79 29.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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