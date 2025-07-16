В Алматы владельцам домашних животных сообщили хорошую новость

В акимате Алматы 16 июля сообщили, что в мегаполисе стартовала программа бесплатного чипирования домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В акимате отметили, уникальная возможность бесплатно чипировать собак и кошек реализуется с 15 июля по декабрь 2025 года.







"Услуга доступна всем жителям города. Планируется чипировать около 15 тыс. животных", – говорится в сообщении.

Где пройти чипирование

Ветклиники (запись через WhatsApp):

Mastino: ул. Есенберлина, 217 – +7 707 327 44 88;

Allvet: ул. Толе би, 279Б – +7 747 438 38 87;

Taugul Vet Boutique: мкр. Таугуль-1, д.47 – +7 707 541 30 38;

"Айболит": пр. Абая, 26 – +7 708 972 02 07;

Dog Premium (Зимняя): ул. Зимняя, 1Б – +7 707 277 56 19

Dog Premium (Грибоедова): ул. Грибоедова, 105 – +7 707 339 33 28;

Vet Elite: ул. Кудерина, 6/2 – +7 778 241 89 82;

Banzai: ул. Сейдимбека, 26А – +7 707 327 01 01.

Также чипирование будет организовано в ходе подворных обходов ветеринарных специалистов. Заявки принимают по WhatsApp: +7 707 968 79 29.