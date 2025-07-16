В Алматы владельцам домашних животных сообщили хорошую новость
Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы 16 июля сообщили, что в мегаполисе стартовала программа бесплатного чипирования домашних животных, сообщает Zakon.kz.
В акимате отметили, уникальная возможность бесплатно чипировать собак и кошек реализуется с 15 июля по декабрь 2025 года.
"Услуга доступна всем жителям города. Планируется чипировать около 15 тыс. животных", – говорится в сообщении.
Где пройти чипирование
Ветклиники (запись через WhatsApp):
- Mastino: ул. Есенберлина, 217 – +7 707 327 44 88;
- Allvet: ул. Толе би, 279Б – +7 747 438 38 87;
- Taugul Vet Boutique: мкр. Таугуль-1, д.47 – +7 707 541 30 38;
- "Айболит": пр. Абая, 26 – +7 708 972 02 07;
- Dog Premium (Зимняя): ул. Зимняя, 1Б – +7 707 277 56 19
- Dog Premium (Грибоедова): ул. Грибоедова, 105 – +7 707 339 33 28;
- Vet Elite: ул. Кудерина, 6/2 – +7 778 241 89 82;
- Banzai: ул. Сейдимбека, 26А – +7 707 327 01 01.
Также чипирование будет организовано в ходе подворных обходов ветеринарных специалистов. Заявки принимают по WhatsApp: +7 707 968 79 29.
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