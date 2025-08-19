Хорошую новость сообщили жителям Астаны, которые хотят выучить казахский язык

В Астане ведется прием заявок на бесплатный курс казахского языка. Хорошую новость Zakon.kz 19 августа 2025 года сообщили в пресс-службе акимата столицы.

Бесплатные курсы казахского языка для взрослых КГУ "Руханият" Управления по развитию языков и архивному делу Астаны.

"Заявки на участие в курсах принимаются с 4 по 20 августа. Само обучение стартует 2 сентября", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Курсы будут проходить по следующим адресам:

мкр. Шубар, ул. Балауса, 11, Жазушылар үйі;

ул. Бейбітшілік, 9, КГУ "Руханият";

ул. Ш. Құдайбердіұлы, 25/3, 5-я детская библиотека и Центральная детско-юношеская библиотека города Астаны;

пр. Бөгенбай батыра, 52, Центральная детско-юношеская библиотека;

ул. Р. Кошкарбаева, 50;

ул. Ш. Косшыгулулы, 8/2.

"Прием заявлений проходит по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209, 229. Контактные телефоны: 8 7172 24 90 52, 8 747 248 8220", – уточнили в пресс-службе акимата Астаны.

Ранее сообщалось, что в Астане занятия по бесплатному курсу казахского языка будут проводиться 3 раза в неделю в онлайн-формате. По окончании курса участникам выдадут сертификат.