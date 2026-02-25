#Референдум-2026
Общество

Курьер домогался алматинки в ее квартире: требования к службам доставки усилят

Фото: pexels
В Алматы усилят требования к агрегаторам доставки после зафиксированного факта домогательства со стороны курьера. Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Начальник Департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что рынок доставки развивается стремительно, но безопасность граждан должна быть приоритетом. Поэтому он требует внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы.

"Каждый курьер получает доступ к жилым помещениям, персональным данным и информации о режиме присутствия людей дома. Мы требуем внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы, запрета передачи аккаунтов третьим лицам, запрета привлечения иностранной рабочей силы и постоянного контроля за соблюдением правил дорожного движения", – рассказал глава алматинской полиции.

Представитель прокуратуры города подчеркнул необходимость соблюдения законодательства всеми участниками рынка доставки, проверил готовность агрегаторов обеспечить законность процессов, обмен информацией с органами власти и легальность привлеченных работников.

В ходе совещания также обсуждалось приведение внутренних регламентов платформ в соответствие с законом, усиление контроля за курьерами, исключение стимулов ускоренной доставки в ущерб безопасности и обеспечение легального статуса всех работников.

В случае отсутствия системных изменений Департамент полиции будет инициировать дополнительные меры нормативного регулирования и усиливать ответственность агрегаторов.

Ранее сообщалось, что жительница Алматы обвинила курьера в приставаниях. По словам заявительницы, это произошло в ее же квартире 14 февраля 2026 года, в День всех влюбленных.

Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:


Ошибка в тексте: