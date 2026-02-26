Заплатили за "ускорение" госуслуг, но остались ни с чем: две казахстанки попали под расследование

Актюбинки подозреваются в мошенничестве при оказании помощи в получении государственных услуг. Об этом 26 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, от действий злоумышленников, предлагавших помощь в ускоренном оформлении документов, пострадали несколько жителей города.

Так, 21-летняя девушка обещала содействие в получении сертификата о прохождении обязательного курса обучения для дальнейшего оформления водительского удостоверения. Она уверяла клиентов, что сможет организовать выдачу документа без фактического посещения занятий и сдачи экзаменов. Получив денежные средства, подозреваемая переставала выходить на связь.

В другом случае 27-летняя женщина под предлогом оказания помощи в регистрации автомобиля с иностранного учета на казахстанский завладела денежными средствами в сумме 1 млн 200 тыс. тенге.

"По обоим фактам проводятся досудебные расследования по признакам мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется возможная причастность подозреваемых к другим аналогичным эпизодам". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Казахстанцам напомнили, что получение госуслуг должно осуществляться исключительно в установленном законом порядке.

Не следует передавать денежные средства третьим лицам за "ускорение" или "гарантированное" оформление документов.

Также полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на обещания быстрого решения вопросов в обход закона.

Попытка сэкономить время может обернуться финансовыми потерями и правовыми последствиями.

