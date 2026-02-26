#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Заплатили за "ускорение" госуслуг, но остались ни с чем: две казахстанки попали под расследование

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
Актюбинки подозреваются в мошенничестве при оказании помощи в получении государственных услуг. Об этом 26 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, от действий злоумышленников, предлагавших помощь в ускоренном оформлении документов, пострадали несколько жителей города.

  • Так, 21-летняя девушка обещала содействие в получении сертификата о прохождении обязательного курса обучения для дальнейшего оформления водительского удостоверения. Она уверяла клиентов, что сможет организовать выдачу документа без фактического посещения занятий и сдачи экзаменов. Получив денежные средства, подозреваемая переставала выходить на связь.
  • В другом случае 27-летняя женщина под предлогом оказания помощи в регистрации автомобиля с иностранного учета на казахстанский завладела денежными средствами в сумме 1 млн 200 тыс. тенге.
"По обоим фактам проводятся досудебные расследования по признакам мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется возможная причастность подозреваемых к другим аналогичным эпизодам".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Казахстанцам напомнили, что получение госуслуг должно осуществляться исключительно в установленном законом порядке.

Не следует передавать денежные средства третьим лицам за "ускорение" или "гарантированное" оформление документов.

Также полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на обещания быстрого решения вопросов в обход закона.

Попытка сэкономить время может обернуться финансовыми потерями и правовыми последствиями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:22
Казахстанцам сообщили хорошую новость по водительским правам с истекшим сроком

25 февраля 2026 года сообщалось, что мошенник из Караганды обманул клиентов на 20 млн тенге и сбежал. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp
16:54, Сегодня
КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp
Казахстанка с "новыми банкнотами" тенге привлекла внимание полиции
13:48, 19 января 2026
Казахстанка с "новыми банкнотами" тенге привлекла внимание полиции
Звонок в WhatsApp стоил казахстанке 1,8 млн тенге
09:25, 03 февраля 2026
Звонок в WhatsApp стоил казахстанке 1,8 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: