Общество

В Наццентре тестирования высказались о платных курсах к ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:52 Фото: Национальный центр тестирования
Заместитель директора Национального центра тестирования (НЦТ) Наужан Дидарбекова на брифинге 26 февраля 2026 года в РСК Астаны заявила, что для сдачи ЕНТ дополнительные платные курсы не требуются, поскольку задания разрабатываются на основе госстандартов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказала, что в этом году НЦТ запустил профориентационную платформу edunavigator.kz, которая помогает абитуриентам выбрать подходящую профессию и образовательную программу.

"Для повышения качества подготовки внедрены пробные тесты, а на официальном сайте опубликованы дополнительные материалы: перечень рекомендуемой литературы, 100 ключевых исторических дат, список терминов по информатике и обязательные произведения по казахской и русской литературе. Во время тестирования участникам доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей – как в электронном, так и в бумажном формате", – дополнила Наужан Дидарбекова.

Журналисты поинтересовались, кто контролирует качество платных офлайн- и онлайн-курсов по подготовке к ЕНТ, как часто поступают жалобы от абитуриентов и были ли случаи возврата денег недобросовестными организаторами.

"К сожалению, этот вопрос, наверное, не относится к компетенции Национального центра тестирования. Но хочу отметить, что при сдаче и при регистрации на ЕНТ не требуются никакие дополнительные курсы, так как все тестовые задания, которые встречаются в ЕНТ, разрабатываются в рамках государственного общеобязательного стандарта образования, а также в рамках учебников, рекомендованных Министерством просвещения, а также в соответствии со спецификациями, которые разрабатываются, утверждаются и согласовываются совместно с Национальным центром тестирования, Министерством просвещения и Академией образования, отвечающей за содержание среднего образования в нашей стране", – ответила она.

Ранее стало известно, как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Когда можно изменить профильные предметы на ЕНТ
15:58, Сегодня
Когда можно изменить профильные предметы на ЕНТ
Как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане
15:44, Сегодня
Как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане
Набрал на ЕНТ всего один балл: курьезный случай прокомментировали в Центре тестирования
19:08, 12 июля 2024
Набрал на ЕНТ всего один балл: курьезный случай прокомментировали в Центре тестирования
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
