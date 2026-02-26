#Референдум-2026
Общество

Когда можно изменить профильные предметы на ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:58 Фото: tirshilik-tynysy.kz
Заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова на брифинге в РСК Астаны разъяснила порядок изменения профильных предметов на ЕНТ, сроки действия сертификата, влияние разных попыток тестирования на конкурс грантов и сроки получения результатов, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что имеется возможность изменения профильных предметов в личном кабинете до завершения приема заявлений.

"При этом необходимо отметить, что в январе, марте и августе абитуриенты могут поменять свои профильные предметы. Однако при сдаче с мая по июль абитуриенты не могут поменять профильные предметы после сдачи первой попытки. То есть абитуриент, если сдал в первой попытке по комбинации "математика-информатика", во второй попытке, к сожалению, поменять ее не может. Условно в январе он может сдать по комбинации "химия-биология", а в марте – по комбинации "математика-информатика", – озвучила спикер.

Она также рассказала, что сертификат ЕНТ, выданный в 2026 году, действителен до 31 декабря 2026 года и может использоваться только в год сдачи тестирования.

Журналисты спросили, влияет ли непрохождение порогового балла на январском или мартовском ЕНТ на участие абитуриента в основном тестировании для конкурса на грант.

"Конечно, нет, так как регистрация на каждое ЕНТ – январское, мартовское, основное, а также августовское – идет отдельно. Соответственно, результаты друг на друга не влияют. То есть это каждое отдельное ЕНТ, по результатам которого выдается отдельный сертификат", – ответила Наужан Дидарбекова.

Представители СМИ также уточнили, как быстро после сдачи ЕНТ абитуриент получает результаты и через какие сервисы можно ознакомиться с баллами и скачать сертификат.

"Если абитуриент завершает тестирование без апелляции, сертификат ему доступен в личном кабинете сразу после завершения тестирования. Если абитуриент подал на апелляцию, соответственно, его сертификат будет доступен в течение 30 дней, то есть после завершения апелляции. Здесь хотелось бы отметить про апелляцию. В прошлом году введена функция возврата приема заявления на апелляцию в личном кабинете. Абитуриент может вернуть заявление, соответственно, после этого в течение дня его сертификат будет доступен в личном кабинете", – дополнила спикер.

Ранее в Наццентре тестирования высказались о платных курсах к ЕНТ.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
