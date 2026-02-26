Сахарная пудра и сюрикэны: астанчанина восхитил снег в Алматы

Астанчанин, прогуливаясь по Алматы, сравнил снегопад в этом городе и в столице, сообщает Zakon.kz.

Житель Астаны, комик и шоумен Галым Калиакбаров на своей странице в Instaram рассказал, что гулял по Алматы с местным жителем и был удивлен тому, что тот пожаловался на снег.

"Я с другом гулял в Алматы, и он говорит: "Этот снег запарил". Я думаю: вот этот снег? Этот тебя запарил? Это же не снег, это оформление города. Смотри, как красиво стало. Это как сахарная пудра, просто сверху посыпали, и Алматы такой красивый. Это же добрый снег. Из него получаются добрые снеговики. Он идет сверху вниз, просто падает. Он не идет сбоку в бок. Не идет снизу вверх. Выглядит как пушок. Медленно падает. Не нарушает твоих личных границ. Он просто падает, ложится на тебя и такой: "Извините, что беспокою. Можно, я полежу немного, я растаю сейчас, простите". Галым Калиакбаров

Астанчанин признался, что в столице снежинки напоминают атаку военной техники – сюрикэны, которые так же сурово и безжалостно протыкают обнаженные части тела.

"Я из Астаны – там снег втыкается в тебя. Эти снежинки как сюрикэны просто. Тебе когда-нибудь было больно от того, что тебе в глаза втыкаются сюрикэны? У нас снег абьюзер". Галым Калиакбаров

Видео за два часа "сердечками" оценили 13 350 пользователей. Однако комментаторы разделились на два лагеря:

Ну да, особенно каша на улицах, прям сахарная пудра.

И прическа не портится.

В Астане это, как минимум, майонез навален сверху.

Теперь самый популярный запрос в поисковике "сюрикэны".

Действительно, добрый снег падал. Всего-то раз-два было в этом году. Я лично рада снегу всегда.

Красота в глазах смотрящего.

Прощаясь, зима в Алматы преподносит один сюрприз за другим. Так, если 19 февраля 2026 года жители города грелись под солнцем при температуре +23°С, то уже 24 февраля ситуация кардинально изменилась: город накрыл мощный снегопад.