Общество

Сахарная пудра и сюрикэны: астанчанина восхитил снег в Алматы

Сахарная пудра и сюрикэны: астанчанина восхитил снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
Астанчанин, прогуливаясь по Алматы, сравнил снегопад в этом городе и в столице, сообщает Zakon.kz.

Житель Астаны, комик и шоумен Галым Калиакбаров на своей странице в Instaram рассказал, что гулял по Алматы с местным жителем и был удивлен тому, что тот пожаловался на снег.

"Я с другом гулял в Алматы, и он говорит: "Этот снег запарил". Я думаю: вот этот снег? Этот тебя запарил? Это же не снег, это оформление города. Смотри, как красиво стало. Это как сахарная пудра, просто сверху посыпали, и Алматы такой красивый. Это же добрый снег. Из него получаются добрые снеговики. Он идет сверху вниз, просто падает. Он не идет сбоку в бок. Не идет снизу вверх. Выглядит как пушок. Медленно падает. Не нарушает твоих личных границ. Он просто падает, ложится на тебя и такой: "Извините, что беспокою. Можно, я полежу немного, я растаю сейчас, простите".Галым Калиакбаров

Астанчанин признался, что в столице снежинки напоминают атаку военной техники – сюрикэны, которые так же сурово и безжалостно протыкают обнаженные части тела.

"Я из Астаны – там снег втыкается в тебя. Эти снежинки как сюрикэны просто. Тебе когда-нибудь было больно от того, что тебе в глаза втыкаются сюрикэны? У нас снег абьюзер".Галым Калиакбаров

Видео за два часа "сердечками" оценили 13 350 пользователей. Однако комментаторы разделились на два лагеря:

  • Ну да, особенно каша на улицах, прям сахарная пудра.
  • И прическа не портится.
  • В Астане это, как минимум, майонез навален сверху.
  • Теперь самый популярный запрос в поисковике "сюрикэны".
  • Действительно, добрый снег падал. Всего-то раз-два было в этом году. Я лично рада снегу всегда.
  • Красота в глазах смотрящего.

Прощаясь, зима в Алматы преподносит один сюрприз за другим. Так, если 19 февраля 2026 года жители города грелись под солнцем при температуре +23°С, то уже 24 февраля ситуация кардинально изменилась: город накрыл мощный снегопад.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Сотни водителей попали под штрафы после проверок в Алматы
18:25, Сегодня
Сотни водителей попали под штрафы после проверок в Алматы
Астанчанин передвигается по городу на лыжах
09:39, 17 апреля 2023
Астанчанин передвигается по городу на лыжах
В Алматы снова пойдет снег
10:03, 23 января 2025
В Алматы снова пойдет снег
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
