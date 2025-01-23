В Алматы снова пойдет снег

Коммунальщики еще не успели привести в порядок дороги и тротуары в Алматы после снегопада, обрушившегося на город 22 января 2025 года, как синоптики прогнозируют еще выпадение осадков, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи РГП "Казгидромет" подчеркивают, что сегодня, 23 января, с 16:00 ожидается слабый снег. Он продлится до конца суток. Температура в городе днем составит всего -5-7°С.

Завтра, 24 января, осадков не ожидается. Но ночью будет холодно.

"Температура воздуха ночью опустится до -18-20°С, днем -12-14°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Также в акимате Алматы предоставили информацию об уборке снега. Там рассказали, что за прошедшие сутки выпало 18 см снега. Это составляет 31% от январской нормы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В ночное время было задействовано 573 единицы спецтехники, а также 711 дорожных рабочих. На вывозе снега задействованы 203 самосвала". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее заместитель акима Бейбут Шаханов заявлял, что работа по уборке снега будет вестись круглосуточно. Вдобавок он уточнил, что общая уборка магистральных улиц займет до 3 дней, улиц районного значения – до 7 дней.

Впрочем, если у жителей возникнут недовольства и вопросы по уборке снега, можно обратиться к специалистам в районные акиматы. Куда именно следует жаловаться, можно узнать по этой ссылке.