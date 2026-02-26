#Референдум-2026
Общество

"Простите и верните солнце!": жительница Алматы извинилась перед северянами за +23°С

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 10:42 Фото: Zakon.kz
Прощаясь, зима в Алматы преподносит один сюрприз за другим. Так, если 19 февраля 2026 года жители города грелись под солнцем при температуре +23°С, то уже 24 февраля ситуация кардинально изменилась: город накрыл мощный снегопад, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отмечают синоптики, зима на этом не собирается останавливаться. По данным метеорологов, осадки будут усиливаться – ожидаются сильный снег и ледяной дождь. А к 28 февраля ночью столбики термометров и вовсе опустятся до -9°С.

Исправить ситуацию решила жительница города и записала видеообращение с извинениями:

"От лица всех алматинцев хотелось бы попросить прощения у всех жителей северных регионов за те кадры, которые мы публиковали 19 февраля. Простите нас, пожалуйста. Мы так больше не будем. И верните хотя бы солнце!"

Видео казахстанки моментально нашло отклик среди пользователей Казнета, которые наперебой соревнуются в остроумии, оставляя шуточные комментарии.

  • От лица всех жителей северных регионов извинения принимаем, но как снять проклятие, мы не знаем!
  • От лица тех, кто живет в частных домах и с утра машет лопатой, мы просим двойное прощение.
  • Дохвастались! А я говорила: ходим тихо, не выпендриваемся.
  • Хорошо, мы вас прощаем! И делимся нашей зимой в -35°С.
  • Каждый год одно и то же. Не забудем, не простим, нельзя зимнюю одежду до 10 июня убирать!
  • А ведь говорили, что счастье любит тишину.
  • Мы вас прощаем и щедро делимся подарком – снегом и морозом из Усть-Каменогорска.
  • Я подруге в Минск и другу в Москву отправила. Теперь смеются надо мной.
  • А вот нет, наслаждайтесь зимой.
  • Допрыгались, дорадовались.
  • А уже все, надо было раньше говорить о том о сем.
  • Мы прощаем вас, но не от чистого сердца. У нас, знаете ли, морозы такие, что школу отменили.
  • Как астанчанка хочу спросить: "Как вам в такую погоду улыбается?" Вы же вечно жалуетесь, что мы неулыбчивые.

Тем временем о том, какой будет погода с 26 по 28 февраля 2026 года по всей стране, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
