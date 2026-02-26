#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

На рассылку о новых выплатах по 432 тысячи некоторым казахстанцам ответили в Минтруда

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) прокомментировали распространяющуюся в социальных сетях информацию о назначении в 2026 году единовременной выплаты в размере 432 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным рассылки, эта выплата якобы предназначена семьям с доходом ниже 232 тыс. тенге, а также лицам с определенными заболеваниями.

В Минтруда сегодня, 26 февраля 2026 года, пояснили, опубликовав заявление в Telegram-канале, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Подобная социальная выплата действующим законодательством не предусмотрена".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве настоятельно обращают внимание на то, что подобные рассылки нередко используются мошенниками с целью получения доступа к персональным данным граждан.

Казахстанцам стоит помнить и учитывать, что официальные сведения о мерах государственной поддержки направляются исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414, а также публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

Далее идет важное напоминание:

"Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством".

Примечательно, что в последние дни в ведомстве уже несколько раз отвечали на слухи из соцсетей. К примеру, 20 февраля в пресс-службе дали разъяснение и опровергли миф о "потере ежегодного отпуска" в новой Конституции. Также в Минтруда отвечали на рассылку об автоматических выплатах всем казахстанцам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp
16:54, Сегодня
КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp
На рассылку об автоматических выплатах всем казахстанцам ответили в Минтруда
14:23, 20 февраля 2026
На рассылку об автоматических выплатах всем казахстанцам ответили в Минтруда
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
13:17, 26 февраля 2024
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: