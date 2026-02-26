На рассылку о новых выплатах по 432 тысячи некоторым казахстанцам ответили в Минтруда

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) прокомментировали распространяющуюся в социальных сетях информацию о назначении в 2026 году единовременной выплаты в размере 432 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным рассылки, эта выплата якобы предназначена семьям с доходом ниже 232 тыс. тенге, а также лицам с определенными заболеваниями.

В Минтруда сегодня, 26 февраля 2026 года, пояснили, опубликовав заявление в Telegram-канале, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Подобная социальная выплата действующим законодательством не предусмотрена". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве настоятельно обращают внимание на то, что подобные рассылки нередко используются мошенниками с целью получения доступа к персональным данным граждан.

Казахстанцам стоит помнить и учитывать, что официальные сведения о мерах государственной поддержки направляются исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414, а также публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

Далее идет важное напоминание:

"Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством".

Примечательно, что в последние дни в ведомстве уже несколько раз отвечали на слухи из соцсетей. К примеру, 20 февраля в пресс-службе дали разъяснение и опровергли миф о "потере ежегодного отпуска" в новой Конституции. Также в Минтруда отвечали на рассылку об автоматических выплатах всем казахстанцам.