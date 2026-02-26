Важное изменение для водителей произошло на БАКАД

На Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) внедрена система измерения средней скорости движения транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

О важном изменении водителей 25 февраля 2026 года предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области:

"На (БАКАД. – Прим. ред.) разрешенная скорость составляет 120 км/ч. В настоящее время система функционирует в тестовом режиме – проводится синхронизация оборудования и техническая настройка программного обеспечения... Этот период необходим для того, чтобы водители адаптировались к новому формату контроля".

В полиции области подчеркнули, что внедрение системы направлено не на наказание участников дорожного движения, а на профилактику дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

"Контроль средней скорости позволяет снизить случаи резкого превышения скорости между камерами фиксации и способствует формированию устойчивой дисциплины на дороге. Главная цель – обеспечение безопасности граждан, снижение аварийности и сохранение человеческих жизней. Призываем водителей соблюдать установленный скоростной режим и правила дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматинской области

В сентябре 2025 года в МВД предложили расширить на трассах охват системой контроля средней скорости.