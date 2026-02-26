#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Важное изменение для водителей произошло на БАКАД

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 17:21 Фото: Zakon.kz
На Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) внедрена система измерения средней скорости движения транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

О важном изменении водителей 25 февраля 2026 года предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области:

"На (БАКАД. – Прим. ред.) разрешенная скорость составляет 120 км/ч. В настоящее время система функционирует в тестовом режиме – проводится синхронизация оборудования и техническая настройка программного обеспечения... Этот период необходим для того, чтобы водители адаптировались к новому формату контроля".

В полиции области подчеркнули, что внедрение системы направлено не на наказание участников дорожного движения, а на профилактику дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

"Контроль средней скорости позволяет снизить случаи резкого превышения скорости между камерами фиксации и способствует формированию устойчивой дисциплины на дороге. Главная цель – обеспечение безопасности граждан, снижение аварийности и сохранение человеческих жизней. Призываем водителей соблюдать установленный скоростной режим и правила дорожного движения".Пресс-служба ДП Алматинской области

В сентябре 2025 года в МВД предложили расширить на трассах охват системой контроля средней скорости.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Без тормозов и правил: водитель грубо нарушил ПДД на БАКАД
16:22, 16 января 2026
Без тормозов и правил: водитель грубо нарушил ПДД на БАКАД
Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж
11:14, 16 июня 2023
Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж
Перекрытие БАКАД неизвестными попало на видео
17:43, 28 сентября 2023
Перекрытие БАКАД неизвестными попало на видео
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
