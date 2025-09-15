Расширить на трассах охват системой контроля средней скорости предлагает МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября 2025 года попросил Министерство транспорта активизировать работу по введению систем контроля средней скорости на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что на трассах введен контроль средней скорости автомобиля. "Охвачено восемь дорог протяженностью 1900 км. Число погибших на них уже снизилось на 11%, требуется активизировать работу министерства транспорта для введения систем контроля на других дорогах – предварительно нами намечено 10 участков протяженностью более 1000 км", – сказал он. Для борьбы со злостными нарушителями объединены все цифровые решения и камеры в платформу ТОР. Она комплексно решает ряд задач: отслеживает передвижение транспорта;

поиск разыскиваемого авто по марке, модели и цвету;

выявлению "опасных" водителей с агрессивным вождением;

контролю "уставших" водителей, движущихся непрерывно более 8 часов. Ранее Игорь Лепеха отметил, что на аварийность на дорогах влияют несколько факторов. В первую очередь, низкая транспортная дисциплина.

