Без тормозов и правил: водитель грубо нарушил ПДД на БАКАД
Фото: Zakon.kz
На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) камеры видеонаблюдения зафиксировали движение по встречной полосе, сообщает Zakon.kz.
Администрация Центра управления дорожным движением 16 января 2026 года опубликовала видео и наглядно продемонстрировала, что и как нельзя делать водителям на дорогах.
"На автомагистрали БАКАД сотрудники зафиксировали факт грубого нарушения ПДД, связанный с движением транспортного средства по полосе встречного движения, что привело к созданию аварийной ситуации".Пресс-служба БАКАД
Подобные нарушения, как уточняют специалисты, напрямую угрожают жизни и здоровью людей:
"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД".
Материал по теме
Проезд по БАКАД станет дороже
В мае 2025 года мы рассказывали о двух водителях, которые решили остановиться на Большой Алматинской кольцевой, чтобы передать друг другу вещи. Их после наказали штрафами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript