События

Без тормозов и правил: водитель грубо нарушил ПДД на БАКАД

На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) камеры видеонаблюдения зафиксировали движение по встречной полосе, сообщает Zakon.kz.

Администрация Центра управления дорожным движением 16 января 2026 года опубликовала видео и наглядно продемонстрировала, что и как нельзя делать водителям на дорогах.

"На автомагистрали БАКАД сотрудники зафиксировали факт грубого нарушения ПДД, связанный с движением транспортного средства по полосе встречного движения, что привело к созданию аварийной ситуации".Пресс-служба БАКАД

Подобные нарушения, как уточняют специалисты, напрямую угрожают жизни и здоровью людей:

"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД".

Проезд по БАКАД станет дороже

В мае 2025 года мы рассказывали о двух водителях, которые решили остановиться на Большой Алматинской кольцевой, чтобы передать друг другу вещи. Их после наказали штрафами.

