Деньги за билет можно вернуть, даже если поезд ушел – что важно сделать сразу

Опоздать на поезд – неприятная ситуация, с которой время от времени сталкиваются некоторые пассажиры. В АО "Пассажирские перевозки" напомнили, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую инструкцию для пассажиров 27 февраля 2026 года опубликовали в Telegram-канале КТЖ:

"Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо не позднее одного часа после отправления поезда с указанной в билете станции".

Уточняется, что для возврата потребуется предъявить удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест предложит варианты пересадки на следующий поезд.

Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Как отмечается, в таких ситуациях пассажирам рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации, а также обратиться в справочную службу вокзала.

"Для своевременной посадки рекомендуется прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций", – напомнили пассажирам в АО.

