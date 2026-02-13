Что категорически запрещено делать в поезде: 11 важных правил
1. Проезд без билета
Пассажирам запрещено находиться в вагоне без действующего билета. Проводники имеют право в любой момент потребовать билет.
В случае отсутствия билета пассажир будет высажен из поезда на ближайшей станции.
2. Перевозка детей без подтверждающих документов
Перевозка ребенка без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих родительство, не допускается.
В случае отсутствия необходимых документов пассажирам может быть отказано в посадке в поезд.
3. Провоз неоформленного багажа без предварительной оплаты
Перевозка багажа, превышающего установленные нормы (более 35 кг на одного пассажира), без предварительной оплаты и оформленного документа запрещена.
4. Провоз животных без соответствующих документов
Перевозка животных без ветеринарных документов категорически запрещена.
При отсутствии необходимых документов пассажиру будет отказано в посадке в поезд.
5. Запрещено курение в поезде
Курение в поездах категорически запрещено, включая использование как обычных сигарет, так и электронных устройств для курения.
6. Запрещено использовать стоп-кран без необходимости
Необоснованное применение стоп-крана категорически запрещено. Это может нарушить график движения поезда, создать неудобства для других пассажиров и привести к административной ответственности.
7. Провоз запрещенных веществ
Провоз наркотических, взрывоопасных или острых предметов строго запрещен.
В случае обнаружения таких нарушений пассажиры будут переданы в правоохранительные органы.
8. Проявление агрессии или создание конфликтных ситуаций
Любые формы физического или психологического насилия, включая словесные оскорбления, строго запрещены.
Нарушение этого правила может повлечь снятие пассажира с поезда на ближайшей станции.
9. Выход из поезда на ходу
Подобные действия крайне опасны для жизни и здоровья и являются нарушением правил.
Покидать поезд можно только на станциях и только через предназначенные для этого двери.
10. Засорение вагона или порча имущества
Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества АО "Пассажирские перевозки" строго запрещены и могут повлечь снятие пассажира с маршрута.
11. Употребление алкоголя
Употребление алкоголя запрещено во всех вагонах поезда, за исключением вагонов-ресторанов, где это допускается в рамках действующих правил.
Нарушение данного запрета может привести к административной ответственности и высадке пассажира на ближайшей станции.
Подчеркивается, что эти требования установлены в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. АО "Пассажирские перевозки" просит всех пассажиров строго соблюдать указанные правила.
Если у пассажира возникли вопросы по качеству сервиса и предоставляемых услуг в поездах национального перевозчика, он может воспользоваться следующими способами обратной связи:
- Написать сообщение в WhatsApp на номер: +7 776 714 5686.
- Отсканировать QR-код, размещенный в вагонах, чтобы перейти в чат WhatsApp и направить обращение напрямую оператору.
- Получить справочную информацию по бесплатному телефону 1433.
Материал по теме
Ранее казахстанцам рассказали, как сохранить здоровье во время поездки поездом.