Что категорически запрещено делать в поезде: 11 важных правил

Сегодня, 13 февраля 2026 года, в АО "Пассажирские перевозки" пассажирам напомнили о правилах поведения в поездах дальнего следования и категорически запрещенных действиях, направленных на обеспечение безопасности и комфорта всех путешествующих, сообщает Zakon.kz.

1. Проезд без билета

Пассажирам запрещено находиться в вагоне без действующего билета. Проводники имеют право в любой момент потребовать билет.

В случае отсутствия билета пассажир будет высажен из поезда на ближайшей станции.

2. Перевозка детей без подтверждающих документов

Перевозка ребенка без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих родительство, не допускается.

В случае отсутствия необходимых документов пассажирам может быть отказано в посадке в поезд.

3. Провоз неоформленного багажа без предварительной оплаты

Перевозка багажа, превышающего установленные нормы (более 35 кг на одного пассажира), без предварительной оплаты и оформленного документа запрещена.

4. Провоз животных без соответствующих документов

Перевозка животных без ветеринарных документов категорически запрещена.

При отсутствии необходимых документов пассажиру будет отказано в посадке в поезд.

5. Запрещено курение в поезде

Курение в поездах категорически запрещено, включая использование как обычных сигарет, так и электронных устройств для курения.

6. Запрещено использовать стоп-кран без необходимости

Необоснованное применение стоп-крана категорически запрещено. Это может нарушить график движения поезда, создать неудобства для других пассажиров и привести к административной ответственности.

7. Провоз запрещенных веществ

Провоз наркотических, взрывоопасных или острых предметов строго запрещен.

В случае обнаружения таких нарушений пассажиры будут переданы в правоохранительные органы.

8. Проявление агрессии или создание конфликтных ситуаций

Любые формы физического или психологического насилия, включая словесные оскорбления, строго запрещены.

Нарушение этого правила может повлечь снятие пассажира с поезда на ближайшей станции.

9. Выход из поезда на ходу

Подобные действия крайне опасны для жизни и здоровья и являются нарушением правил.

Покидать поезд можно только на станциях и только через предназначенные для этого двери.

10. Засорение вагона или порча имущества

Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества АО "Пассажирские перевозки" строго запрещены и могут повлечь снятие пассажира с маршрута.

11. Употребление алкоголя

Употребление алкоголя запрещено во всех вагонах поезда, за исключением вагонов-ресторанов, где это допускается в рамках действующих правил.

Нарушение данного запрета может привести к административной ответственности и высадке пассажира на ближайшей станции.

Подчеркивается, что эти требования установлены в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. АО "Пассажирские перевозки" просит всех пассажиров строго соблюдать указанные правила .

Если у пассажира возникли вопросы по качеству сервиса и предоставляемых услуг в поездах национального перевозчика, он может воспользоваться следующими способами обратной связи:

Написать сообщение в WhatsApp на номер: +7 776 714 5686.

Отсканировать QR-код, размещенный в вагонах, чтобы перейти в чат WhatsApp и направить обращение напрямую оператору.

Получить справочную информацию по бесплатному телефону 1433.

Материал по теме В Казахстане запускается новый железнодорожный маршрут

Ранее казахстанцам рассказали, как сохранить здоровье во время поездки поездом.