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Советы

Важно для всех казахстанцев: что делать, если вы опоздали на поезд

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 09:49 Фото: pixabay
Бывает, что пассажиры сталкиваются с такой неприятной ситуацией, как опоздание на поезд. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить казахстанцам, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне, сообщает Zakon.kz.

Так, первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации.

"Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции", – уточняют специалисты.

Стоит отметить, что для возврата потребуется предъявить:

  • удостоверение личности;
  • билет.

Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест предложит варианты пересадки на следующий поезд.

"Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В дополнительной части сказано, что в таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации.

Конечно же, для своевременной посадки лучше прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 09:49
Что запрещено провозить в поездах Казахстана: обновленный список

Не так давно казахстанцы массово жаловались на нехватку железнодорожных билетов. Тогда национальный перевозчик объяснил ситуацию повышенным спросом в летний период.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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