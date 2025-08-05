Важно для всех казахстанцев: что делать, если вы опоздали на поезд

Бывает, что пассажиры сталкиваются с такой неприятной ситуацией, как опоздание на поезд. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить казахстанцам, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне, сообщает Zakon.kz.

Так, первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации.

"Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции", – уточняют специалисты.

Стоит отметить, что для возврата потребуется предъявить:

удостоверение личности;

билет.

Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест предложит варианты пересадки на следующий поезд.

"Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В дополнительной части сказано, что в таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации.

Конечно же, для своевременной посадки лучше прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.

Материал по теме Что запрещено провозить в поездах Казахстана: обновленный список

Не так давно казахстанцы массово жаловались на нехватку железнодорожных билетов. Тогда национальный перевозчик объяснил ситуацию повышенным спросом в летний период.