Важно для всех казахстанцев: что делать, если вы опоздали на поезд
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Бывает, что пассажиры сталкиваются с такой неприятной ситуацией, как опоздание на поезд. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить казахстанцам, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне, сообщает Zakon.kz.
Так, первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации.
"Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции", – уточняют специалисты.
Стоит отметить, что для возврата потребуется предъявить:
- удостоверение личности;
- билет.
Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест предложит варианты пересадки на следующий поезд.
"Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
В дополнительной части сказано, что в таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации.
Конечно же, для своевременной посадки лучше прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.
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Не так давно казахстанцы массово жаловались на нехватку железнодорожных билетов. Тогда национальный перевозчик объяснил ситуацию повышенным спросом в летний период.
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