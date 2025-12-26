#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

15 кв. м на человека: прописку ограничат в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты маслихата Астаны на заседании 26 декабря 2025 года утвердили норматив регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутатам руководитель Управления занятости и социальной защиты населения Астаны Ерлан Джусупов. Он напомнил, что с августа 2026 года пунктом 3) статьи 8 Закона РК "О статусе столицы Республики Казахстан" предусмотрена компетенция маслихата столицы в утверждении норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города.

"Основной целью данного нормативно-правового акта является упорядочивание процессов регистрации, улучшение планирования инфраструктурной и социальной нагрузки. Проектом предлагается утвердить норматив в размере 15 кв. м полезной площади на человека, за исключением супругов, детей, близких родственников, проживающих совместно", – сказал он.

5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли законопроект, которым вносилась норма, регулирующая миграционные процессы в мегаполисах Казахстана. Тогда же вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал, что штрафы за нарушения при прописке жильцов увеличат в два раза, с 10 до 20 МРП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Факты оскорбления и посягательства на честь педагогов зафиксированы в Казахстане
12:53, Сегодня
Факты оскорбления и посягательства на честь педагогов зафиксированы в Казахстане
Это не ограничение свободы: Жумангарин об установлении лимитов по прописке в Астане
13:29, 05 марта 2025
Это не ограничение свободы: Жумангарин об установлении лимитов по прописке в Астане
Прописку могут ограничить в Астане: когда маслихат примет решение
13:32, 19 марта 2025
Прописку могут ограничить в Астане: когда маслихат примет решение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: