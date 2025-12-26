15 кв. м на человека: прописку ограничат в Астане

Депутаты маслихата Астаны на заседании 26 декабря 2025 года утвердили норматив регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутатам руководитель Управления занятости и социальной защиты населения Астаны Ерлан Джусупов. Он напомнил, что с августа 2026 года пунктом 3) статьи 8 Закона РК "О статусе столицы Республики Казахстан" предусмотрена компетенция маслихата столицы в утверждении норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города.

"Основной целью данного нормативно-правового акта является упорядочивание процессов регистрации, улучшение планирования инфраструктурной и социальной нагрузки. Проектом предлагается утвердить норматив в размере 15 кв. м полезной площади на человека, за исключением супругов, детей, близких родственников, проживающих совместно", – сказал он.

5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли законопроект, которым вносилась норма, регулирующая миграционные процессы в мегаполисах Казахстана. Тогда же вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал, что штрафы за нарушения при прописке жильцов увеличат в два раза, с 10 до 20 МРП.