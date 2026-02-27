Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: МВД показало видео задержания подозреваемых

В Индонезии были задержаны жители Атырауской области, которые подозревается в убийстве родственников. 27 февраля 2026 года пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана опубликовала видео задержания подозреваемых в двойном убийстве, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

"Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга". Пресс-служба МВД РК

Семья из четырех человек, проживавшая в Кызылкугинском районе Атырауской области, пропала в октябре 2025 года. Стоит отметить, что оба их взрослых ребенка являются инвалидами III группы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.

6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.